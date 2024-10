Avellino-Casertana 5-0, Iori: "Si può perdere, ma non così. Chiediamo scusa. Sulla panchina in discussione..." (Di domenica 13 ottobre 2024) Prestazione da incubo e sconfitta netta, allo Stadio Partenio-Lombardi non c'è storia: la Casertana crolla contro l'Avellino, il punteggio finale dice 5-0. Manuel Iori commenta in conferenza stampa: "La responsabilità è sempre di chi guida la squadra. Siamo mancati in tutto, soprattutto Casertanews.it - Avellino-Casertana 5-0, Iori: "Si può perdere, ma non così. Chiediamo scusa. Sulla panchina in discussione..." Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Prestazione da incubo e sconfitta netta, allo Stadio Partenio-Lombardi non c'è storia: lacrolla contro l', il punteggio finale dice 5-0. Manuelcommenta in conferenza stampa: "La responsabilità è sempre di chi guida la squadra. Siamo mancati in tutto, soprattutto

Avellino-Casertana 5-0 - Iori : "Si può perdere - ma non così. Bisogna solo chiedere scusa" - Serata da incubo per la Casertana, allo Stadio Partenio-Lombardi vince l'Avellino con un netto 5-0. Manuel Iori, allenatore rossoblù, rilascia alcune dichiarazioni al termine della gara: "Cosa non ha funzionato? Tutto. Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato e questo è il risultato. Si può... (Today.it)

Avellino-Casertana - Iori : "Lupi forti - ma possiamo metterli in difficoltà. Ci sono tre assenti" - Alla ricerca del riscatto. Smaltita la delusione per la sconfitta interna con il Catania, la Casertana riparte e si prepara al match contro l'Avellino, in programma domenica 13 ottobre allo Stadio Partenio-Lombardi. Manuel Iori interviene in conferenza stampa e presenta il derby: "Ho visto una... (Casertanews.it)