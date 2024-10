Avellino-Casertana 5-0, Iori: "Si può perdere, ma non così. Bisogna solo chiedere scusa" (Di domenica 13 ottobre 2024) Serata da incubo per la Casertana, allo Stadio Partenio-Lombardi vince l'Avellino con un netto 5-0. Manuel Iori, allenatore rossoblù, rilascia alcune dichiarazioni al termine della gara: "Cosa non ha funzionato? Tutto. Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato e questo è il risultato. Si può Europa.today.it - Avellino-Casertana 5-0, Iori: "Si può perdere, ma non così. Bisogna solo chiedere scusa" Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Serata da incubo per la, allo Stadio Partenio-Lombardi vince l'con un netto 5-0. Manuel, allenatore rossoblù, rilascia alcune dichiarazioni al termine della gara: "Cosa non ha funzionato? Tutto. Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato e questo è il risultato. Si può

Avellino-Casertana 5-0 - Iori : "Si può perdere - ma non così. Bisogna solo chiedere scusa" - Serata da incubo per la Casertana, allo Stadio Partenio-Lombardi vince l'Avellino con un netto 5-0. Manuel Iori, allenatore rossoblù, rilascia alcune dichiarazioni al termine della gara: "Cosa non ha funzionato? Tutto. Siamo entrati con l'atteggiamento sbagliato e questo è il risultato. Si può... (Avellinotoday.it)

Avellino-Casertana - Iori : "Lupi forti - ma possiamo metterli in difficoltà. Ci sono tre assenti" - Alla ricerca del riscatto. Smaltita la delusione per la sconfitta interna con il Catania, la Casertana riparte e si prepara al match contro l'Avellino, in programma domenica 13 ottobre allo Stadio Partenio-Lombardi. Manuel Iori interviene in conferenza stampa e presenta il derby: "Ho visto una... (Casertanews.it)

La Casertana mette l'Avellino nel mirino - via alla preparazione per il derby. Iori ritrova un difensore - 30. La squadra di Manuel Iori, che si ritroverà per il primo allenamento della settimana, mette nel mirino la sfida contro l’Avellino, in programma domenica 13 ottobre alle ore 19. La Casertana torna in campo questo pomeriggio per dare il via ai lavori in vista della prossima partita di campionato. (Casertanews.it)