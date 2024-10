Attentato incendiario contro un bar: fiamme al tendone del gazebo (Di domenica 13 ottobre 2024) Attentato incendiario ai danni di un bar del centro di Menfi: i piromani hanno appiccato il fuoco su un tendone di un gazebo esterno alla struttura. Il proprietario - un imprenditore quarantenne del posto - ha denunciato l'episodio ai carabinieri.Nessun dubbio sull'origine dolosa, sul posto Agrigentonotizie.it - Attentato incendiario contro un bar: fiamme al tendone del gazebo Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di domenica 13 ottobre 2024)ai danni di un bar del centro di Menfi: i piromani hanno appiccato il fuoco su undi unesterno alla struttura. Il proprietario - un imprenditore quarantenne del posto - ha denunciato l'episodio ai carabinieri.Nessun dubbio sull'origine dolosa, sul posto

