Arriva la Super Luna di ottobre, riti e significato (Di domenica 13 ottobre 2024) ottobre, con le sue sfumature dorate e ruggine, ci regala uno spettacolo senza pari. Ma quest'anno, il cielo ha in serbo per noi un evento ancora più straordinario. La Luna piena più grande e luminosa dell'anno sta per Arrivare: occhi all'insù giovedì 17 ottobre per ammirare l'ultima SuperLuna Trevisotoday.it - Arriva la Super Luna di ottobre, riti e significato Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di domenica 13 ottobre 2024), con le sue sfumature dorate e ruggine, ci regala uno spettacolo senza pari. Ma quest'anno, il cielo ha in serbo per noi un evento ancora più straordinario. Lapiena più grande e luminosa dell'anno sta perre: occhi all'insù giovedì 17per ammirare l'ultima

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Spazio e astronomia" - il 17 ottobre a Piacenza arriva l'astronauta Paolo Nespoli - Nel 2024 ricorre il bicentenario dalla nascita di Lorenzo Respighi (7 ottobre 1824). Laurea in filosofia e matematica, si specializza in astronomia con esperienza nella fisica solare e nella spettrometria. Direttore dell’Osservatorio astronomico di Bologna prima, diventa dal 1865, per volontà... (Ilpiacenza.it)

Dal 19 ottobre allo Spazio Rosso Tiziano arriva "L'arte del futuro - percezioni dal passato" - Non di rado gli artisti sono, più o meno consapevolmente e più o meno consensualmente, condizionati nel loro lavoro da logiche di mercato imposte dai trend del momento e dai galleristi a cui si affidano per esporre e promuovere le proprie opere. . . Ne consegue che spesso assistiamo a produzioni che. (Ilpiacenza.it)

Scout Motors : il 24 ottobre arrivano due novità. Ecco le info - Volkswagen ha acquisito il marchio Scout nel 2020 tramite l’acquisto di Navistar, successore di International Harvester. Potrete restare connessi direttamente con il sito del nuovo brand al seguente indirizzo: https://www. Si prevede che gli Scout EV arriveranno sul mercato nel 2026, dove competeranno con modelli elettrici affermati come Rivian R1S e Ford F-150 Lightning. (Ilgiornaledigitale.it)