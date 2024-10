Agi.it - Arca dei fratelli Benussi vince per la settima volta la Barcolana

Leggi tutta la notizia su Agi.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) AGI -dei, leader del Fast and Furio Sailing Team,per lala, in un'ora 28 minuti e 14 secondi, dando spettacolo nel golfo di Trieste con oltre 1.700 vele bianche in partenza. Giornata caratterizzata da poco vento (Libeccio S-O intorno ai 10 -15 nodi), lasciando aduna regata in solitario sempre nella prima posizione. Al timone disulla linea di arrivo la giovanissima Marta, 17 anni figlia di Furio. Al secondo posto Prosecco Doc. Grande successo per la Guardia di Finanza che con il suo Gruppo Sportivo Fiamme Gialle è arrivata terza. Gli atleti hanno gareggiato con l'imbzione ”Fiamme Gialle-Nice” e preso parte alle numerose attività dellana, con molti ospiti presenti sia a terra che in mare.