Apple ha trovato un rimedio contro il mal d'auto quando si usa l'iPhone (Di domenica 13 ottobre 2024) In iOS 18 e iPad18 è integrato un sistema semplice ma efficace contro la chinetosi. Ecco come funziona e come attivarlo

Come un proiettile si schianta contro un palo : miracolato - Incidente stradale ieri mattina 13 ottobre poco prima delle 7 in via Noventana a Noventa Padovana. Un uomo alla guida di una Lexus, percorrendo un tratto all'apparenza privo di insidie, ha perso il controllo del mezzo andandosi a schiantare contro un palo della linea elettrica. L'auto fuori... (Padovaoggi.it)

Volontari in piazza. La lezione pubblica contro le calamità : "Ecco come difendersi" - lanazione. Centinaia i cittadini che sono stati istruiti sul ruolo attivo nella riduzione del rischio anche con la distribuzione degli opuscoli del Dipartimento nazionale di Protezione civile. Il tema sul quale riflettere è che il rischio zero non esiste, neppure a Empoli". "L’evento ha attirato l’attenzione di persone di tutte le età – commenta Samuele Noviello, responsabile Protezione civile ... (Lanazione.it)

Gli anziani nella Città del Fiore : "Avanti con la controffensiva dell'amore. Ecco come" - Chi come Mauro, per l'appunto, è stato travolto dallo "tsunami" dell'incontro con i bambini delle scuola della pace nella sua città. "La morte di Gesù crocifisso ha dato Vito ad un evento che rivoluzionava il paradigma che fino a quel momento l'umanità viveva. Ed eccola “la controffensiva” di cui parla Mara anche in Teresa Bruno, 77 anni, originaria di Matera, che anima un servizio di ... (Lanazione.it)