America’s Cup, New Zealand travolge ancora Ineos e si porta sul 3-0 (Di domenica 13 ottobre 2024) Team New Zealand sta dimostrando tutta la sua schiacciante superiorità nelle acque di Barcellona e sta letteralmente dominando la America’s Cup. Dopo il doppio sigillo fermato ieri pomeriggio in terra spagnola, i Kiwi hanno dettato legge anche in gara-3 e ora conducono per 3-0 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Il Defender ha surclassato Ineos Britannia con condizioni di vento molto leggero (7-8 nodi), tagliando il traguardo con un vantaggio di addirittura 52 secondi. Peter Burling e compagni sono in possesso di una barca oggettivamente più veloce, sia in bolina (come apparso chiaro già nella giornata di apertura) che in poppa (dove ieri i britannici erano sembrati leggermente migliori), ma soprattutto manovrano meglio anche con brezza morbida e sono impeccabili in ogni frangente. Oasport.it - America’s Cup, New Zealand travolge ancora Ineos e si porta sul 3-0 Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Team Newsta dimostrando tutta la sua schiacciante superiorità nelle acque di Barcellona e sta letteralmente dominando laCup. Dopo il doppio sigillo fermato ieri pomeriggio in terra spagnola, i Kiwi hanno dettato legge anche in gara-3 e ora conducono per 3-0 nella serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo. Il Defender ha surclassatoBritannia con condizioni di vento molto leggero (7-8 nodi), tagliando il traguardo con un vantaggio di addirittura 52 secondi. Peter Burling e compagni sono in possesso di una barca oggettivamente più veloce, sia in bolina (come apparso chiaro già nella giornata di apertura) che in poppa (dove ieri i britannici erano sembrati leggermente migliori), ma soprattutto manovrano meglio anche con brezza morbida e sono impeccabili in ogni frangente.

