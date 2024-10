Alla conquista delle Dolomiti: "Pronti a salire sulle 86 cime, mirino puntato sul guinness. La sicurezza nelle mie mani" (Di domenica 13 ottobre 2024) Non è la prima volta. Beppe Ziggiotto, di Lonigo, è il primo uomo ad aver scalato tutte le 86 cime delle Dolomiti che superano i 3.000 metri di altitudine. "Sì, certo. Tanto di cappello, però ci mise 18 anni", sottolinea Luca Fois, dieci anni nelle forze speciali, altri dieci con il baschetto amaranto dei parà, sull’attenti davanti al tricolore, nono Col Moschin. Che vuole accorciare i tempi e proverà a tagliare ben prima il traguardo. Fois, cresciuto in quello che lui stesso definisce un brutto quartiere di Milano, vuole conquistare le 86 cime delle Dolomiti, moschettoni, tende e coraggio nel volgere di un’estate. Un’impresa epica che ha il sapore del guinness. Si parte il primo luglio del prossimo anno, forse prima, meteo permettendo. Al suo fianco Maikol Turconi, medico, sul petto gloria e medaglie, e Emanuele Chessa, 37 anni, di Cento. Ilrestodelcarlino.it - Alla conquista delle Dolomiti: "Pronti a salire sulle 86 cime, mirino puntato sul guinness. La sicurezza nelle mie mani" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Non è la prima volta. Beppe Ziggiotto, di Lonigo, è il primo uomo ad aver scalato tutte le 86che superano i 3.000 metri di altitudine. "Sì, certo. Tanto di cappello, però ci mise 18 anni", sottolinea Luca Fois, dieci anniforze speciali, altri dieci con il baschetto amaranto dei parà, sull’attenti davanti al tricolore, nono Col Moschin. Che vuole accorciare i tempi e proverà a tagliare ben prima il traguardo. Fois, cresciuto in quello che lui stesso definisce un brutto quartiere di Milano, vuolere le 86, moschettoni, tende e coraggio nel volgere di un’estate. Un’impresa epica che ha il sapore del. Si parte il primo luglio del prossimo anno, forse prima, meteo permettendo. Al suo fianco Maikol Turconi, medico, sul petto gloria e medaglie, e Emanuele Chessa, 37 anni, di Cento.

