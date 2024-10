Lanazione.it - Al Melani c’è il Tuttocuoio. Pistoiese a caccia del gol

(Di domenica 13 ottobre 2024) Calma e gesso. La ricetta per rialzare la testa dopo il pareggio di Lentigione non può che passare dalla strada della pazienza. Pazienza necessaria, più che per i risultati, per vedere la versione definitiva delladi Domenico Giacomarro. Una squadra, quella arancione, costruita completamente da zero in estate da un nucleo di dirigenti a loro volta facenti parte di una società ricostruita ex novo. Che allaservisse tempo era chiaro e a sottolinearlo è stato anche il presidente Sergio Iorio, intervenuto qualche giorno fa sull’emittente Tvl: "Siamo ripartiti dal nulla – ha ammesso l’imprenditore genovese – ed avevamo messo in conto le possibili difficoltà iniziali. Sappiamo però che, affidandosi a persone competenti, ben presto potremo mostrare veramente chi siamo".