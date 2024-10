Superguidatv.it - Al Bano a Verissimo con Romina Carrisi e il nipote: “Voglio fare Sanremo da solo” | Video Mediaset

(Di domenica 13 ottobre 2024) Alcone il, figlio di quest’ultima, ha parlato della sua bellissima famiglia. Come nonno è attento e premuroso e ama raccontare le favole ai 4 nipoti che ha. Alha parlato del divorzio cone di come l’amore sia cambiato e si sia trasformato in rispetto. Per finire, smentendo le voci che lo vedranno ain coppia, Alha detto: “da”.