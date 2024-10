Zelensky, 'dal tour europeo pacchetti per la difesa' (Di sabato 12 ottobre 2024) "pacchetti di difesa per la protezione, la difesa aerea, investimenti nella produzione di droni e di altre armi in Ucraina: questi sono tutti i risultati di una visita a Londra, Parigi, Roma e Berlino": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. "Ho presentato i dettagli del 'Piano della Vittoria' ai nostri partner. Ora lavoreremo a livello di squadra per rendere i nostri passi al fronte e nella diplomazia il più forti possibile - prosegue il messaggio -. Il nostro compito comune è quello di portare una pace giusta per l'Ucraina e per l'intera Europa". Quotidiano.net - Zelensky, 'dal tour europeo pacchetti per la difesa' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) "diper la protezione, laaerea, investimenti nella produzione di droni e di altre armi in Ucraina: questi sono tutti i risultati di una visita a Londra, Parigi, Roma e Berlino": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr. "Ho presentato i dettagli del 'Piano della Vittoria' ai nostri partner. Ora lavoreremo a livello di squadra per rendere i nostri passi al fronte e nella diplomazia il più forti possibile - prosegue il messaggio -. Il nostro compito comune è quello di portare una pace giusta per l'Ucraina e per l'intera Europa".

