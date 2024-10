Biccy.it - Yulia Bruschi senza microfono offende una gieffina: “Non si lava, schifo”

Leggi tutta la notizia su Biccy.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Stanchi dei triangoli e dei tira e molla tra Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato e Javier Martinez? Finalmente i gieffini ci hanno fornito un’altra dinamica, ieri notte infattimentre era a letto con Shaila Gatta ha alzato le coperte ed ha iniziato a sparlare di una loro coinquilina. Anche se la modella toscana non aveva iladdosso, i telespettatori di Mediaset Extra hanno sentito quello che ha detto: “Che. Non si, non sinemmeno i denti. C’ha i gatti morti in testa, c’ha sempre le cose degli altri addosso. Ed è falsa come la me**a, recita“. Va detto chenon ha fatto nomi e quindi non è facile capire a chi fossero rivolte quelle cattiverie. Eppure su Twitter molti utenti sono convinti che nel mirino della bella toscana ci fosse Jessica Morlacchi, con cui nelle prime settimane di GF ha discusso in più occasioni.