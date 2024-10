WWE: Kevin Owens ormai fuori di testa, ha attaccato anche Randy Orton (Di sabato 12 ottobre 2024) Kevin Owens, nel corso della sua carriera, ha mostrato a più riprese di non riuscire a tenere a lungo delle amicizie finendo spesso per tradire la fiducia di un amico a causa di incomprensioni o gelosie. Nonostante avesse giurato a Cody Rhodes di essere cambiato e che non l’avrebbe tradito come fatto in passato con una miriade di altre Superstar, alla fine ha ceduto alla sua indole e dopo il PLE Bad Blood lo ha attaccato nel parcheggio dell’arena ripreso dagli smartphone dei tanti fan che stavano lasciando il palazzetto. Inevitabilmente per Owens è scattata la multa e una sospensione, misure deboli però per fermare la sua furia. La prima incomprensione Kevin Owens è apparso questa notte sul ring, interrompendo l’entrata di Lash Legend e Jakara Jackson. Zonawrestling.net - WWE: Kevin Owens ormai fuori di testa, ha attaccato anche Randy Orton Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di sabato 12 ottobre 2024), nel corso della sua carriera, ha mostrato a più riprese di non riuscire a tenere a lungo delle amicizie finendo spesso per tradire la fiducia di un amico a causa di incomprensioni o gelosie. Nonostante avesse giurato a Cody Rhodes di essere cambiato e che non l’avrebbe tradito come fatto in passato con una miriade di altre Superstar, alla fine ha ceduto alla sua indole e dopo il PLE Bad Blood lo hanel parcheggio dell’arena ripreso dagli smartphone dei tanti fan che stavano lasciando il palazzetto. Inevitabilmente perè scattata la multa e una sospensione, misure deboli però per fermare la sua furia. La prima incomprensioneè apparso questa notte sul ring, interrompendo l’entrata di Lash Legend e Jakara Jackson.

