Via alla sagra senza bovini | Ma sarà comunque festa

(Di sabato 12 ottobre 2024) Cavalli e animali da cortile nella piazza "orfana", per la prima volta dopo decenni, della "classica" e storica “Mostra del Bestiame”. E poi macchine agricole storiche, stand di prodotti a chilometro zero, pane e salamella e, in rigorosa versione streaming, il gioco "Indovina il peso del bue". Le limitazioni per il contenimento del virus Blue Tongue lasciano in ste suini e dimezzano la pagina zootecnica della "del Paese" numero 221. Ma non dimezzano lae nemmeno il calendario, ricco, per tutto il fine settimana, e sino a lunedì, di iniziative. "Sapevamo già da settimane - così l’assessoreCultura Carlo Maderna - che avremmo dovuto fare di necessità virtù, Il virus c’è, le prescrizioni anche, ci adeguiamo. Ma non mancheranno richiaminostra tradizione e la nostra piazzapiù animata che mai".