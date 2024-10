Valsa, arriva Perugia per la sfida infinita (Di sabato 12 ottobre 2024) Forse non avrà il fascino, e soprattutto il peso, delle battaglie che hanno infiammato la lotta scudetto tra il 2016 e il 2022, Modena-Perugia però rimane sempre Modena-Perugia, partita spartiacque oggi sopratutto per la Valsa Group, sfida tra le due tifoserie più numerose della SuperLega, forse per la prima volta senza una coreografia dedicata ironicamente agli avversari come capitava sempre, fino a qualche mese fa. Le due squadre arrivano alla sfida con stati d’animo opposti, e paradossalmente se si pensa alla potenza di fuoco delle rose, quella più in fiducia sembra proprio essere Modena, vicina al colpaccio a Piacenza, sicura di sé nel raccogliere i tre punti contro Grottazzolina. Ilrestodelcarlino.it - Valsa, arriva Perugia per la sfida infinita Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Forse non avrà il fascino, e soprattutto il peso, delle battaglie che hanno infiammato la lotta scudetto tra il 2016 e il 2022, Modena-però rimane sempre Modena-, partita spartiacque oggi sopratutto per laGroup,tra le due tifoserie più numerose della SuperLega, forse per la prima volta senza una coreografia dedicata ironicamente agli avversari come capitava sempre, fino a qualche mese fa. Le due squadreno allacon stati d’animo opposti, e paradossalmente se si pensa alla potenza di fuoco delle rose, quella più in fiducia sembra proprio essere Modena, vicina al colpaccio a Piacenza, sicura di sé nel raccogliere i tre punti contro Grottazzolina.

Calcio serie C - il Perugia in cerca di rivalsa con l'Entella. Con più frecce al proprio arco - . Sono tanti gli spunti che si possono trarre dal match con la Virtus Entella in programma sabato alle ore 17:30. Naturalmente esclusivamente sul piano sportivo. Oltre a quello. I cinque gol incassati nel match del Comunale dello scorso campionato fanno ancora male ed il Perugia medita vendetta. (Today.it)

