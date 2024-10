Unifil, molti danni subiti finora alle nostre postazioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli scontri fra Israele e Hezbollah nel sud del Libano hanno inflitto "molti danni" alle postazioni dell'Unifil. Lo ha detto il portavoce dei Caschi Blu Andrea Tenenti. "Proprio ieri sera, sulla posizione delle forze di peacekeeping ghanesi, appena fuori, l'esplosione è stata così forte che ha distrutto alcuni dei container all'interno in modo molto grave". Lavorare è "molto difficile perché ci sono molti danni, anche all'interno delle basi", ha aggiunto. (ANSA-AFP). Quotidiano.net - Unifil, molti danni subiti finora alle nostre postazioni Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli scontri fra Israele e Hezbollah nel sud del Libano hanno inflitto "dell'. Lo ha detto il portavoce dei Caschi Blu Andrea Tenenti. "Proprio ieri sera, sulla posizione delle forze di peacekeeping ghanesi, appena fuori, l'esplosione è stata così forte che ha distrutto alcuni dei container all'interno in modo molto grave". Lavorare è "molto difficile perché ci sono, anche all'interno delle basi", ha aggiunto. (ANSA-AFP).

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Medioriente - fuoco israeliano contro postazioni Unifil italiane. Crosetto : “Inaccettabile” - Anche a Gaza la guerra non si ferma. Intanto in serata, dopo il colloquio avvenuto mercoledì fra Joe Biden e Benjamin Netanyahu, si attende il via libera del Gabinetto di guerra israeliano in merito alla risposta militare all’Iran dopo l’attacco missilistico di Teheran della scorsa settimana. Le basi dell’Unifil al confine fra Israele e Libano finiscono nel mirino dell’Idf. (Lapresse.it)

Tank israeliano spara contro le postazioni Unifil : due feriti. Nel mirino anche le basi italiane - Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Il ministro Crosetto ha convocato d'urgenza l'ambasciatore israeliano. (Ilgiornale.it)

Spari contro le postazioni Unifil : due feriti. Nel mirino anche le basi italiane - Non è ancora chiara la dinamica di quanto accaduto. Secondo le Nazioni Unite, ad aprire il fuoco sarebbero stati gli israeliani. (Ilgiornale.it)