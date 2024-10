Un’altra nave da crociera approda a Porto Empedocle: ecco la “Island Sky” della Noble Caledonia (Di sabato 12 ottobre 2024) “Island Sky”, nave da crociera della flotta Noble Caledonia è approdata a Porto Empedocle. Sul molo tanti curiosi si sono soffermati ad ammirarla e a fotografarla. Si tratta di una nave di oltre 90 metri realizzata da “Nuovi cantieri Apuania” nel 1991, che batte bandiera della Bahamas ed è Agrigentonotizie.it - Un’altra nave da crociera approda a Porto Empedocle: ecco la “Island Sky” della Noble Caledonia Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Sky”,daflottata a. Sul molo tanti curiosi si sono soffermati ad ammirarla e a fotografarla. Si tratta di unadi oltre 90 metri realizzata da “Nuovi cantieri Apuania” nel 1991, che batte bandieraBahamas ed è

