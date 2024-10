361magazine.com - Uccide la figlia gettandosi dal nono piano, per lei ora potrebbe esserci la libertà vigilata

(Di sabato 12 ottobre 2024) Giulia Lavatura lo scorso 8 gennaio si è gettata dalinsieme allae la cagnolina, salvandosi miracolosamente Si era gettata dalcon laWendy e la cagnolina, lei si è salvata miracolosamente. Era accaduto lo scorso 8 gennaio a Ravenna, in via Dradi. La piccola di sei anni è morta, mentre lei si è salvata cadendo su alcune impalcature. Per lei ora si prospetta lapresso una struttura protetta. Lo psichiatra Gabriele Braccini, che è stato nominato dal gip Andrea Galanti, ha spiegato n aula che la 41enne è incapace di intendere e di volere e che è socialmente pericolosa. Lo riporta Il Resto del Carlino. La donna attualmente continua con il ricovero a Villa Azzurra di Riolo Terme.