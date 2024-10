Toni Nadal rivela: “Rafa sarebbe stato più forte di tutti senza l’infortunio al piede” (Di sabato 12 ottobre 2024) 22 Slam, 209 settimane da n.1, 14 Roland Garros in bacheca e tanto altro. Questa è stata la carriera di Rafa Nadal, giunta ormai al termine del suo percorso. Due giorni fa, il campione maiorchino ha resa nota l’intenzione di lasciare per sempre il tennis agonistico. L’occasione per l’ultima uscita sarà quella nelle Finali di Coppa Davis a Malaga, ricordando che 20 anni prima (2004), un esordiente Nadal contribuì al sigillo alle Furie Rosse nella sfida contro gli Stati Uniti a Siviglia. In quella circostanza, il giovanissimo Rafa piegò Andy Roddick con il punteggio di 6-7 (6) 6-2 7-6 (6) 6-2. Vedremo se l’asso spagnolo, insieme al suo erede Carlos Alcaraz, saprà essere protagonista. Di sicuro, l’attenzione su di lui in queste ore è massima e tanti stanno raccontando storie e rivelando aneddoti sulla sua straordinaria carriera. Oasport.it - Toni Nadal rivela: “Rafa sarebbe stato più forte di tutti senza l’infortunio al piede” Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) 22 Slam, 209 settimane da n.1, 14 Roland Garros in bacheca e tanto altro. Questa è stata la carriera di, giunta ormai al termine del suo percorso. Due giorni fa, il campione maiorchino ha resa nota l’intenzione di lasciare per sempre il tennis agonistico. L’occasione per l’ultima uscita sarà quella nelle Finali di Coppa Davis a Malaga, ricordando che 20 anni prima (2004), un esordientecontribuì al sigillo alle Furie Rosse nella sfida contro gli Stati Uniti a Siviglia. In quella circostanza, il giovanissimopiegò Andy Roddick con il punteggio di 6-7 (6) 6-2 7-6 (6) 6-2. Vedremo se l’asso spagnolo, insieme al suo erede Carlos Alcaraz, saprà essere protagonista. Di sicuro, l’attenzione su di lui in queste ore è massima e tanti stanno raccontando storie endo aneddoti sulla sua straordinaria carriera.

