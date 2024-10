Sud chiama Nord apre al centrodestra ma La Vardera è contrario: "Sono disorientato" (Di sabato 12 ottobre 2024) All'interno di Sud chiama Nord non tutti hanno gradito la nuova linea politica di Cateno De Luca che ha aperto al centrodestra. Il parlamentare regionale Ismaele La Vardera, oggi assente a Palazzo Zanca, contesta la novità lanciata dal sindaco di Taormina. L'ex sindaco di Messina si è detto Messinatoday.it - Sud chiama Nord apre al centrodestra ma La Vardera è contrario: "Sono disorientato" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) All'interno di Sudnon tutti hanno gradito la nuova linea politica di Cateno De Luca che ha aperto al. Il parlamentare regionale Ismaele La, oggi assente a Palazzo Zanca, contesta la novità lanciata dal sindaco di Taormina. L'ex sindaco di Messina si è detto

Sud chiama Nord - La Vardera interviene sul futuro : "Con il centrodestra? Cateno sta scherzando" - . . "Sollecitato dai media non posso fare a meno che commentare quanto ha detto stamattina in conferenza stampa il nostro leader Cateno De Luca , che sta di fatto tracciando una linea per il futuro del partito che non solo non conosco, ma che mi lascia profondamente disorientato. Tra l’altro sapevo che si trattasse di una riunione sul futuro di Messina, ho poi compreso che di fatto si è trattato ... (Gazzettadelsud.it)

