Quotidiano.net - Steven Seagal: “Morirei per Putin”. I veterani russi vogliono arruolarlo

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Roma, 11 ottobre 2024 -è pronto a morire per Vladimir. Non smette di stupire l'amore dell'attore americano per laa, di cui è cittadino dal 2016, e per il suo autoritario presidente. Il protagonista di molti film d'azione, grande esperto di arti marziali, ha sempre dichiarato la sua ammirazione per lo zar, che lo ha anche accolto mentre lasciava dietro di sé negli Stati Uniti condanne per evasione fiscale e anche accuse di violenze sessuali. In this pool photograph distributed by thean state agency Sputnik,a's President Vladimirawards US actorwith the Order of Friendship during a ceremony to present highest state decorations at the Kremlin's St. Catherine Hall in Moscow on May 30, 2024.