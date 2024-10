Spid obbligatorio per i siti per adulti, cosa succede dal 2025 (Di sabato 12 ottobre 2024) Appena uscita la notizia sul web, subito è scoppiata la polemica mista a preoccupazione di coloro che fruiscono contenuti a luci rosse online. Ma davvero ora dovremo inserire il nostro Spid contenente tutti i nostri dati sensibili per guardare video adatti a un pubblico adulto? È la domanda che si sono posti in molti nelle ultime 24 ore. Pare utile quindi fare un po' di chiarezza su tale aspetto, perché la situazione è un pochino diversa e la privacy degli utenti sembra essere al sicuro. Riavvolgendo il nastro, tutto è sorto dopo che l'Agcom - al fine di proteggere i minori dai pericoli nei quali si possono imbattere su Internet - ha approvato la Age Verification, ovvero un regolamento che stabilisce le modalità per l'accertamento della maggiore età degli utenti online.. Iltempo.it - Spid obbligatorio per i siti per adulti, cosa succede dal 2025 Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Appena uscita la notizia sul web, subito è scoppiata la polemica mista a preoccupazione di coloro che fruiscono contenuti a luci rosse online. Ma davvero ora dovremo inserire il nostrocontenente tutti i nostri dati sensibili per guardare video adatti a un pubblico adulto? È la domanda che si sono posti in molti nelle ultime 24 ore. Pare utile quindi fare un po' di chiarezza su tale aspetto, perché la situazione è un pochino diversa e la privacy degli utenti sembra essere al sicuro. Riavvolgendo il nastro, tutto è sorto dopo che l'Agcom - al fine di proteggere i minori dai pericoli nei quali si possono imbattere su Internet - ha approvato la Age Verification, ovvero un regolamento che stabilisce le modalità per l'accertamento della maggiore età degli utenti online..

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Dal 2025 lo SPID sarà uno degli strumenti necessari per accedere ai siti per adulti - Dal 2025, l'accesso ai siti per adulti in Italia sarà regolato da sistemi di verifica dell'età come lo SPID per proteggere i minori. (drcommodore.it)

Film porno solo con SPID (Carta d’identità elettronica) per vietarli ai minorenni. - I film pornografici sono dannosissimi per i giovani. I video espliciti creano al cervello dei giovani rilasci incontrollati e innaturali di dopamina. Lo stimolo erotico privo di un contatto fisico all ... (ticinolive.ch)

Siti porno (o d'azzardo) con lo Spid: cosa cambia davvero e da quando con il nuovo regolamento Agcom - Lo Spid, la carta d'identità elettronica, il portafoglio digitale o altri software. Quale che sia lo strumento, presto sarà obbligatoria la verifica dell’età per l’accesso a siti pornografici e gioco ... (informazione.it)