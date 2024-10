Shanghai, Sinner vola in finale con Djokovic: “Giocherò al meglio, per trovare le giuste soluzioni” (Di sabato 12 ottobre 2024) Shanghai, 12 ottobre 2024 – Jannik Sinner in finale all’Atp Masters 1000 di Shanghai contro Novak Djokovic, che ha battuto l’americano Taylor Fritz. L’azzurro, numero 1 del mondo, in semifinale batte il ceco Tomas Machac per 6-4, 7-5 in 1h44?. Il 23enne altoatesino è a caccia del settimo titolo stagionale e del 17esimo della carriera in una stagione strepitosa: 64 vittorie su 70 match disputati e primo posto nel ranking blindato fino a fine anno. Il match Sinner fatica a mettersi in moto e subisce il break nel game d’apertura. Il numero 1 del mondo completa il rodaggio e ricuce lo strappo nel quarto game, strappando il servizio al rivale. Sinner spreca la chance di mettere la freccia nel settimo game, ma rimane in sostanziale controllo della situazione. L’azzurro tiene il servizio senza troppi problemi e nel decimo game converte la palla break che equivale ad un set point: 6-4. Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 ottobre 2024 – Jannikinall’Atp Masters 1000 dicontro Novak, che ha battuto l’americano Taylor Fritz. L’azzurro, numero 1 del mondo, in semibatte il ceco Tomas Machac per 6-4, 7-5 in 1h44?. Il 23enne altoatesino è a caccia del settimo titolo stagionale e del 17esimo della carriera in una stagione strepitosa: 64 vittorie su 70 match disputati e primo posto nel ranking blindato fino a fine anno. Il matchfatica a mettersi in moto e subisce il break nel game d’apertura. Il numero 1 del mondo completa il rodaggio e ricuce lo strappo nel quarto game, strappando il servizio al rivale.spreca la chance di mettere la freccia nel settimo game, ma rimane in sostanziale controllo della situazione. L’azzurro tiene il servizio senza troppi problemi e nel decimo game converte la palla break che equivale ad un set point: 6-4.

