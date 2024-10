Serie D / Ancona, mister Gadda: “Teramo banco di prova per testare la nostra solidità” (Di sabato 12 ottobre 2024) Il tecnico biancorosso analizza la 6º giornata contro una formazione, quella abruzzese, compatta e insidiosa: “domani inaugureremo il Bonolis, scontro arduo tra due formazioni in crescita. Il Teramo ha ottime individualità e può metterci in difficoltà” Ancona, 12 ottobre 2024 – Boccardi e compagni a caccia di conferme nella sfida abruzzese che andrà in scena domani alle ore 15 allo stadio Bonolis di Teramo, per la 6º giornata di campionato. Teramo appena sotto di una lunghezza rispetto ai marchigiani ospiti, ma in piena escalation dopo un inizio affannoso (persa la prima a Fossombrone 4-1) e dopo due pareggi 1-1 sia contro Roma City che contro Castelfidardo, e infine due punteggi pieni. 1 rete a 0 in casa contro Avezzano e infine l’ultima sonora vittoria a Isernia 1-4. Proprio nell’ultima gara fortunata contro i molisani, mister Pomante ha schierato con successo il 3-4-2-1. .com - Serie D / Ancona, mister Gadda: “Teramo banco di prova per testare la nostra solidità” Leggi tutta la notizia su .com (Di sabato 12 ottobre 2024) Il tecnico biancorosso analizza la 6º giornata contro una formazione, quella abruzzese, compatta e insidiosa: “domani inaugureremo il Bonolis, scontro arduo tra due formazioni in crescita. Ilha ottime individualità e può metterci in difficoltà”, 12 ottobre 2024 – Boccardi e compagni a caccia di conferme nella sfida abruzzese che andrà in scena domani alle ore 15 allo stadio Bonolis di, per la 6º giornata di campionato.appena sotto di una lunghezza rispetto ai marchigiani ospiti, ma in piena escalation dopo un inizio affannoso (persa la prima a Fossombrone 4-1) e dopo due pareggi 1-1 sia contro Roma City che contro Castelfidardo, e infine due punteggi pieni. 1 rete a 0 in casa contro Avezzano e infine l’ultima sonora vittoria a Isernia 1-4. Proprio nell’ultima gara fortunata contro i molisani,Pomante ha schierato con successo il 3-4-2-1.

