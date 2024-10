Anteprima24.it - Serie C: Giugliano batte la Juve e va al secondo posto

(Di sabato 12 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiE’ stata decisiva la rete di Ibourahima Balde per portare a casa tre punti importantissimi per unin alta classifica. Il, grazie alla vittoria contro lantus Next Gen, sale ala pari punti col Monopoli, che ha impattato in casa 1-1 contro il Crotone. Altrettanto importante per ilè stata l’espulsione al 9° minuto di Puczka per fallo su Ciuferri lanciato a rete. Sulla conseguente punizione dal limite calciata da Celeghin e respinta dalla barriera, la palla finisce sui piedi di Njambe la cui conclusione è respinta da Daffara, il quale però deve arrendersi al tap-in di Balde La squadra di Bertotto continua a stupire in questo campionato, sulla scia più che positiva di quello scorso, che ha portato le tigri all’inaspettato ottavo