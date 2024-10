Serie C, Giana Erminio-Padova: le pagelle degli uomini di Andreoletti (Di sabato 12 ottobre 2024) Le pagelle dei giocatori del Padova dopo la vittoria contro la Giana Erminio nella nona giornata del campionato di Serie C girone A.Padova (3-4-2-1) Fortin 6; Belli 7, Delli Carri 7,5, Perrotta 7; Capelli 6,5 (dal 39' s.t. Broh s.v.), Fusi 6,5 (dal 28' s.t. Kirwan 6), Crisetig 6, Villa 6,5 Padovaoggi.it - Serie C, Giana Erminio-Padova: le pagelle degli uomini di Andreoletti Leggi tutta la notizia su Padovaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ledei giocatori deldopo la vittoria contro lanella nona giornata del campionato diC girone A.(3-4-2-1) Fortin 6; Belli 7, Delli Carri 7,5, Perrotta 7; Capelli 6,5 (dal 39' s.t. Broh s.v.), Fusi 6,5 (dal 28' s.t. Kirwan 6), Crisetig 6, Villa 6,5

