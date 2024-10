“Se avessi frequentato una prostituta donna l’impatto sarebbe stato enormemente minore. Le mie figlie vittime di battute feroci”: Piero Marrazzo si racconta (Di sabato 12 ottobre 2024) “Sono certo che, se avessi frequentato una prostituta donna, l’impatto sarebbe stato enormemente minore. Poi sì, tutti vanno ai Pride”. È un’intervista intensa, profonda, per molti aspetti spiazzante quella che Piero Marrazzo ha concesso a Sette, l’inserto settimanale del Corriere della Sera, in occasione dell’uscita di Storie senza eroi, il libro che ha scritto con le sue tre figlie, Giulia, Diletta e Chiara. Che al padre, e alla società italiana che le ha giudicate, insultate e derise, non fanno sconti. “Mi hanno insegnato come a un padre si possa perdonare di non averle protette”, spiega Marrazzo, che poi rievoca la sera in via Gradoli – era il luglio del 2009 e fu sorpreso con una prostituta transessuale – e spiega la scelta di ripercorrere quella vicenda in un libro. Ilfattoquotidiano.it - “Se avessi frequentato una prostituta donna l’impatto sarebbe stato enormemente minore. Le mie figlie vittime di battute feroci”: Piero Marrazzo si racconta Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) “Sono certo che, seuna. Poi sì, tutti vanno ai Pride”. È un’intervista intensa, profonda, per molti aspetti spiazzante quella cheha concesso a Sette, l’inserto settimanale del Corriere della Sera, in occasione dell’uscita di Storie senza eroi, il libro che ha scritto con le sue tre, Giulia, Diletta e Chiara. Che al padre, e alla società italiana che le ha giudicate, insultate e derise, non fanno sconti. “Mi hanno insegnato come a un padre si possa perdonare di non averle protette”, spiega, che poi rievoca la sera in via Gradoli – era il luglio del 2009 e fu sorpreso con unatransessuale – e spiega la scelta di ripercorrere quella vicenda in un libro.

