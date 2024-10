Abruzzo24ore.tv - Scoperta Shock: L’Operazione ‘Alto Impatto’ Rivela il Lato Oscuro di Avezzano!

(Di sabato 12 ottobre 2024) L'Aquila - Incontro cruciale per analizzare la sicurezza ad, con la collaborazione di diverse forze dell’ordine e il supporto del Prefetto dell’Aquila. Si è svolta, nel pomeriggio di ieri, una significativa operazione interforze denominata “Alto Impatto” nel comune di, in seguito a una decisione presa durante una riunione tecnica di coordinamento presieduta dal Prefetto dell’Aquila, Giancarlo Di Vincenzo. All’incontro hanno preso parte anche il Questore De Simone, il Colonnello Del Campo dell’Arma dei Carabinieri e il Colonnello Lamanuzzi della Guardia di Finanza. L’iniziativa, che ha avuto come obiettivo principale il controllo del territorio, è stata progettata per prevenire fenomeni di illegalità, concentrandosi in modo particolare sulle aree e sui siti considerati più sensibili e a rischio nel territorio.