Schiacciato da un carico di finestre, muore operaio 25enne nel Vicentino (Di sabato 12 ottobre 2024) Un operaio di 25 anni è morto oggi in un incidente avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione, il giovane è rimasto Schiacciato dal crollo di un bancale di finestre, nell’area del grande magazzino adibita allo stoccaggio di materiale per il bricolage e prodotti per l’edilizia. La dinamica esatta è ancora da accertare; dai primi rilievi pare che il Feedpress.me - Schiacciato da un carico di finestre, muore operaio 25enne nel Vicentino Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) Undi 25 anni è morto oggi in un incidente avvenuto alla Tecnomat di Altavilla Vicentina (Vicenza). Secondo una prima ricostruzione, il giovane è rimastodal crollo di un bancale di, nell’area del grande magazzino adibita allo stoccaggio di materiale per il bricolage e prodotti per l’edilizia. La dinamica esatta è ancora da accertare; dai primi rilievi pare che il

