Nerdpool.it - RPG Maker With è disponibile su Switch

(Di sabato 12 ottobre 2024) NIS America è lieta di annunciare che RPG, il nuovo capitolo della serie RPG, èsu Nintendo. L’ultimo capitolo della serie RPG, RPGoffre più strumenti e una maggiore accessibilità rispetto al passato. L’interfaccia facile da usare e i comandi intuitivi consentono di scegliere tra la creazione di risorse e funzioni semplici o complesse, in modo da potersi immergere subito nel gioco, indipendentemente dal livello di abilità. Inoltre, per aiutare i giocatori a iniziare a creare il loro primo gioco con RPG, NIS America ha pubblicato una Wiki per principianti. Questa Wiki include tutto, da come creare un gioco in 10 minuti a guide più avanzate per i creatori di giochi esperti. L'articolo RPGsuproviene da NerdPool.