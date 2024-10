Resident Evil Remake Trilogy Bundle rilasciato da Capcom, scopriamo contenuti e prezzo (Di sabato 12 ottobre 2024) Capcom ha rilasciato il Resident Evil Remake Trilogy Bundle, un pacchetto dedicato principalmente ai giocatori che vogliono avvicinarsi per la prima volta ai capitoli della serie di nuova generazione, contenente al suo interno nello specifico Resident Evil 2, 3 e 4 Remake. Il publisher giapponese ha rilasciato questo nuovo pacchetto sui tre principali store digitali di videogiochi, quindi su PlayStation Store, Xbox Store e Steam al prezzo consigliato di 89,99 Euro, rappresentando di conseguenza una proposta decisamente allettante per i giocatori che non hanno giocato i tre capitoli del franchise. E inoltre importante precisare che i Remake di Resident Evil 2, 3 e 4 inseriti nella Resident Evil Remake Trilogy Bundle sono in versione completa, includendo di conseguenza anche tutti i DLC e le espansioni rilasciate da Capcom dopo il lancio. Game-experience.it - Resident Evil Remake Trilogy Bundle rilasciato da Capcom, scopriamo contenuti e prezzo Leggi tutta la notizia su Game-experience.it (Di sabato 12 ottobre 2024)hail, un pacchetto dedicato principalmente ai giocatori che vogliono avvicinarsi per la prima volta ai capitoli della serie di nuova generazione, contenente al suo interno nello specifico2, 3 e 4. Il publisher giapponese haquesto nuovo pacchetto sui tre principali store digitali di videogiochi, quindi su PlayStation Store, Xbox Store e Steam alconsigliato di 89,99 Euro, rappresentando di conseguenza una proposta decisamente allettante per i giocatori che non hanno giocato i tre capitoli del franchise. E inoltre importante precisare che idi2, 3 e 4 inseriti nellasono in versione completa, includendo di conseguenza anche tutti i DLC e le espansioni rilasciate dadopo il lancio.

