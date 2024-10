Regionali, i nodi del centrosinistra. Sfuma Menichetti, Nafissi si ritira (Di sabato 12 ottobre 2024) Mentre il centrodestra eugubino ha già ormai ufficializzato i suoi candidati al Consiglio regionale che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbero essere Stefano Pascolini per Fratelli d’Italia, Monica Salciarini per Forza Italia e Federica Monarchi per Gubbio Civica nella lista Umbria Civica, nel centrosinistra regna ancora la confusione, almeno in parte. Il Movimento 5 Stelle ha infatti già annunciato le candidature di Mauro Salciarini e Loredana Smacchi e Alleanza Verdi Sinistra quella di Gloria Severini, ma ancora nulla di fatto da parte del Partito Democratico – con l’opzione Gianni Menichetti ormai Sfumata – e di Gubbio Città Futura. Proprio riguardo quest’ultima, il già candidato sindaco Leonardo Nafissi fa chiarezza sulla consultazione elettorale. Lanazione.it - Regionali, i nodi del centrosinistra. Sfuma Menichetti, Nafissi si ritira Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Mentre il centrodestra eugubino ha già ormai ufficializzato i suoi candidati al Consiglio regionale che, salvo sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbero essere Stefano Pascolini per Fratelli d’Italia, Monica Salciarini per Forza Italia e Federica Monarchi per Gubbio Civica nella lista Umbria Civica, nelregna ancora la confusione, almeno in parte. Il Movimento 5 Stelle ha infatti già annunciato le candidature di Mauro Salciarini e Loredana Smacchi e Alleanza Verdi Sinistra quella di Gloria Severini, ma ancora nulla di fatto da parte del Partito Democratico – con l’opzione Gianniormaita – e di Gubbio Città Futura. Proprio riguardo quest’ultima, il già candidato sindaco Leonardofa chiarezza sulla consultazione elettorale.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Bucci : "Ho un cancro ai linfonodi - ma me la sento di corriere per le regionali. Mi ha convinto Meloni" - "Cosa mi ha convinto a candidarmi? Quaranta minuti di conversazione con Giorgia Meloni. Alla gente interessano i fatti: abbiamo costruito in fretta e bene il Ponte San Giorgio, abbiamo ingrandito il porto. E per favore, che nessuno parli di 'buccismo'". Bucci però non vuole fare retorica: "Ho troppo rispetto per chi sta male. (Ilfoglio.it)

Regionali - si avvicina l’ipotesi dell’election day : cosa significa e tutti i nodi da sciogliere - Per le elezioni regionali del prossimo autunno si pensa a un election day, cioè ad accorpare la chiamata alle urne per Emilia Roma, Umbria e Liguria in un'unica data. I partiti sono d'accordo, ma la questione non è così semplice.Continua a leggere . (Fanpage.it)