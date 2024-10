Thesocialpost.it - Ravenna, uccise la figlia buttandosi dal nono piano: Giulia Lavatura verso la libertà vigilata

Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Lo scorso 8 gennaio a, in via Dradi,si era lanciata dalcon laWendy di sei anni in braccio, in un tragico tentativo di farla finita. La piccola non è sopravvissuta, mentre la donna si è salvata, grazie al fatto che alcune impalcature del palazzo in ristrutturazione hanno attutito la caduta. Ora,potrebbe essere sottoposta ain una struttura protetta. Durante il processo, lo psichiatra Gabriele Braccini, incaricato dal giudice, ha affermato che la 41enne è incapace di intendere e volere e che rappresenta un pericolo per la società. Questo è quanto riportato da una fonte locale. Al momento, gli atti sono stati restituiti al pm Stefano Stargiotti, mentre la donna prosegue il suo ricovero presso la struttura di Villa Azzurra a Riolo Terme.