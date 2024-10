Raid israeliano su Jabalya: 22 morti. Idf: "Evacuate i villaggi nel Sud del Libano" | La diretta (Di sabato 12 ottobre 2024) Razzo di Hezbollah contro la Galilea, intercettato dalla difesa antimissile. A Teheran timore per la rappresaglia israeliana. Ordine ai palestinesi di lasciare il Nord della Striscia Ilgiornale.it - Raid israeliano su Jabalya: 22 morti. Idf: "Evacuate i villaggi nel Sud del Libano" | La diretta Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Razzo di Hezbollah contro la Galilea, intercettato dalla difesa antimissile. A Teheran timore per la rappresaglia israeliana. Ordine ai palestinesi di lasciare il Nord della Striscia

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Così Israele ha utilizzato l’IA per stilare una lista di morte e colpire nei raid a Gaza” - il racconto del cronista israeliano Rapoport - Ci sono dei privati che portano dei pannelli solari. Questa tecnologia è stata usata secondo noi per commettere più genocidi e costringere i palestinesi a lasciare Gaza“, ha spiegato Safwat Al Kahlout. Il tempo di verificare sulla kill list che il bersaglio proposto dal computer sia un uomo e non una donna, poi bastava un click per dare il “timbro di approvazione”. (Ilfattoquotidiano.it)

Esercito libanese - due soldati uccisi in un raid israeliano - L'esercito libanese ha comunicato che gli israeliani hanno colpito una sua postazione uccidendo due militari. Salgono così a quattro i soldati libanesi uccisi dal 23 settembre, quando Israele ha iniziato a intensificare i bombardamenti sul Libano. "Il nemico israeliano ha preso di mira una postazione militare a Kafra, nel sud, provocando due morti e tre feriti", ha annunciato l'esercito in un ... (Quotidiano.net)

Due soldati libanesi morti in raid israeliano - L'esercito del Libano ha comunicato che due soldati sono stati uccisi e altri tre feriti in un attacco israeliano a un avamposto militare a Kafra, nel Sud del Libano. (Today.it)

Oltre 22 persone sono morte in un raid israeliano a Beirut - È salito a 22 morti il bilancio delle vittime di un raid aereo compiuto ieri nel centro di Beirut: obiettivo delle forze aeree israeliane il capo dell'apparato di sicurezza di Hezbollah, Wafiq Safa, ritenuto tra gli organizzatori del contrabbando di armi e droga. Gravemente ferito il cosiddetto... (Today.it)