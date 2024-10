Raccolta delle olive in partenza: la classifica delle province più produttive della Toscana (Di sabato 12 ottobre 2024) Sta per partire la campagna olearia 2024/25 e a livello nazionale - secondo Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ci sarà "un calo della produzione di olio d’oliva del -32% rispetto allo scorso anno a causa dell’andamento climatico".Le regioni con più ettari di Arezzonotizie.it - Raccolta delle olive in partenza: la classifica delle province più produttive della Toscana Leggi tutta la notizia su Arezzonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Sta per partire la campagna olearia 2024/25 e a livello nazionale - secondo Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ci sarà "un caloproduzione di olio d’oliva del -32% rispetto allo scorso anno a causa dell’andamento climatico".Le regioni con più ettari di

Raccolta gratuita delle olive a Cerveteri : 28 le famiglie assegnatarie - Piante di cui Cerveteri è estremamente ricca, non è un caso infatti che uno degli eventi maggiormente attesi dalla cittadinanza e non solo, sia legato proprio all’olio, con la tradizionale Festa dell’Olio Nuovo di Cerveteri che quest’anno giunge alla sua quindicesima edizione”. Nel dettaglio, le alberature assegnate sono quelle site di fronte al cimitero vecchio di Cerveteri, al Parco della ... (Ilfaroonline.it)

Raccolta delle olive in partenza : la classifica delle province più produttive della Toscana - Sta per partire la campagna olearia 2024/25 e a livello nazionale - secondo Ismea, Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare - ci sarà "un calo della produzione di olio d’oliva del -32% rispetto allo scorso anno a causa dell’andamento climatico". Le regioni con più ettari di... (Arezzonotizie.it)

Raccolta delle olive a Cerveteri - pubblicato l’avviso - it/novita/piante-dolivo-concessione-temporanea-gratuita-raccolta-2024. L’olio di Cerveteri è un prodotto di altissimo livello, il famoso oro verde etrusco, il bando pubblico rappresenta una grandissima occasione a costo zero per tutti i cittadini – ha concluso l’Assessore Ferri – Il solo requisito è la residenza a Cerveteri, una volta pervenute tutte le richieste, procederemo all’estrazione per ... (Ilfaroonline.it)