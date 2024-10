Quando Maria De Filippi entrò dentro la Casa del Grande Fratello: “Sono una fan da sempre, mi fa strano star qui” (Di sabato 12 ottobre 2024) Maria De Filippi è entrata dentro la Casa del Grande Fratello. Ve lo ricordavate? A sbloccarci questo ricordo è stato il profilo @SeeLallero che ha condiviso sui suoi social un video d’archivio personale registrato in occasione della finale della quarta edizione del reality. Era il 6 maggio 2004 e alla conduzione c’era Barbara d’Urso, giunta all’epoca alla sua seconda edizione. “Questa sera il primo ospite è un ospite strepitoso ed è lì nella suite, Sono molto felice di averla qui nella mia trasmissione perché Sono una sua fan scatenata: è Maria!“, ha esordito Barbara d’Urso rivolgendosi poi a Maria De Filippi: “Mi senti? Come ben sai Sono una tua fan scatenata e so che anche tu sei una fan scatenata del Grande Fratello“. Biccy.it - Quando Maria De Filippi entrò dentro la Casa del Grande Fratello: “Sono una fan da sempre, mi fa strano star qui” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di sabato 12 ottobre 2024)Deè entrataladel. Ve lo ricordavate? A sbloccarci questo ricordo è stato il profilo @SeeLallero che ha condiviso sui suoi social un video d’archivio personale registrato in occasione della finale della quarta edizione del reality. Era il 6 maggio 2004 e alla conduzione c’era Barbara d’Urso, giunta all’epoca alla sua seconda edizione. “Questa sera il primo ospite è un ospite strepitoso ed è lì nella suite,molto felice di averla qui nella mia trasmissione perchéuna sua fan scatenata: è!“, ha esordito Barbara d’Urso rivolgendosi poi aDe: “Mi senti? Come ben saiuna tua fan scatenata e so che anche tu sei una fan scatenata del“.

