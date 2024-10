.com - Promozione / Marina, battuta d’arresto in casa del Vismara: 1-0

(Di sabato 12 ottobre 2024) In gol Del Pivo di testa al 29?.che ha fatto la propria parte dimostrando di essere una compagine quadrata VALLESINA, 12 ottobre 2024 – Vittoria di carattere delsul sintetico di Muraglia, contro unche comunque ha dimostrato di essere una compagine quadrata e che meritava la classifica che aveva prima del match odierno. Parte alta della traversa colpita da Gagliardi nei primi minuti di gioco. Dopo alcuni tentativi pericolosi portati da Gaudenzi al 27’ Melchiorri para su Pierandrei. Ilal 29’ passa in vantaggio con De Pivo che su corner battuto da Gaudenzi svetta in area e di testa mette la palla in rete. A tempo quasi scaduto i pesaresi ci provano ancora con una punizione di Beninati da venticinque metri che Cominelli blocca con sicurezza.