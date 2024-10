Ilrestodelcarlino.it - Pierpaolo insanguinato. Le foto choc proiettate in aula all’improvviso: i parenti si allontanano

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ladel corpo senza vita di, coperto di sangue e riverso a terra, sul pavimento del bagno. E’ lo scattoche ieri, nell’della Corte d’Assise del tribunale di Pesaro, ha tramortito i numerosi familiari e amici diPanzieri. Il giovane di 27 anni è stato ucciso con 23 coltellate la notte del 20 febbraio 2022 dall’amico Michaal Alessandrini, 30 anni, reo confesso dell’omicidio avvenuto nell’abitazione della vittima in via Gavelli. Quest’ultimo, difeso dagli avvocati Salvatore Asole e Cosimo Damiano Cirulli, ieri non era presente in. Le immagini sono statenei monitor a corredo della testimonianza dell’ispettore della polizia scientifica Massimiliano Bertozzi, che ha ricostruito la scena del crimine.