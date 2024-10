Petrignano d’Assisi diventa la capitale del sitting volley per un giorno (Di sabato 12 ottobre 2024) La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto la Supercoppa Italiana femminile e maschile 2024 di sitting volley; la manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Umbria e giunta alla terza edizione, si svolgerà sabato 16 novembre presso la Palestra Istituto Europa.today.it - Petrignano d’Assisi diventa la capitale del sitting volley per un giorno Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La Federazione Italiana Pallavolo ha indetto la Supercoppa Italiana femminile e maschile 2024 di; la manifestazione, organizzata in collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV Umbria e giunta alla terza edizione, si svolgerà sabato 16 novembre presso la Palestra Istituto

Sitting volley - Stati Uniti medaglia d’oro al femminile : sconfitta la Cina. Bronzo per il Canada - Top scorer Oakes con 10 punti e Peters con 9 punti. Si è concluso il programma di sitting volley in queste Paralimpiadi di Parigi 2024. Medaglia di bronzo che è andata appannaggio del Canada, vincente piuttosto nettamente nel pomeriggio sul Brasile per 3 set a 0 (25-15, 25-18, 25-18) in un’ora e nove minuti di dominio assoluto. (Oasport.it)

Mehrzad - l’iraniano alto 2 - 47 metri : «le persone non sanno che sono disabile - il sitting volley mi ha salvato» - Durante il suo “ritiro” ha letto di tutto, da Victor Hugo alle biografie di Napoleone. Prendi Morteza Mehrzadselakjani detto Mehrzad. “Mi vergognavo troppo per uscire”, dice. Il suo futuro allenatore “Mr Hadi” era tra il pubblico, e ovviamente l’ha gentilmente invitato a giocare a sitting volley. Mehrzad è il settimo essere umano più alto della storia. (Ilnapolista.it)

Morteza Mehrzadselakjani - l’atleta iraniano di sitting volley che dorme sul pavimento del Villaggio olimpico - com/XCl0vYUnJb — AFP News Agency (@AFP) August 30, 2024 La sua storiaIl più alto atleta che abbia mai partecipato a una Paralimpiade e il settimo uomo più alto della storia. 46 metres (8 ft 0. 85 in), Mehrzad is the second tallest living man in the world and the tallest athlete ever to compete in the Paralympics, according to the International Paralympic… pic. (Ilfattoquotidiano.it)