Perché in Italia serve subito il diritto alla disconnessione? (Di sabato 12 ottobre 2024) La tecnologia è parte integrante di numerosissime attività di lavoro, tanto che ormai non se ne può più prescindere senza evitare blocchi, intoppi o rallentamenti della produzione, disagi per il personale e ripercussioni sul profitto aziendale. Il punto però è che, se da un lato ogni lavoratore subordinato è tenuto al rispetto dell‘orario di lavoro, dall’altro è (o dovrebbe essere) libero di riposarsi e recuperare le energie psicofisiche nel resto della giornata. Pensiamo ad esempio al caso di chi, alle otto di sera, si sta preparando per uscire a cena con i propri familiari e riceve sullo smartphone la notifica di una nuova email o messaggio del capo, che chiede di controllare una pratica o di preparare con urgenza una presentazione per il giorno seguente. Quifinanza.it - Perché in Italia serve subito il diritto alla disconnessione? Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La tecnologia è parte integrante di numerosissime attività di lavoro, tanto che ormai non se ne può più prescindere senza evitare blocchi, intoppi o rallentamenti della produzione, disagi per il personale e ripercussioni sul profitto aziendale. Il punto però è che, se da un lato ogni lavoratore subordinato è tenuto al rispetto dell‘orario di lavoro, dall’altro è (o dovrebbe essere) libero di riposarsi e recuperare le energie psicofisiche nel resto della giornata. Pensiamo ad esempio al caso di chi, alle otto di sera, si sta preparando per uscire a cena con i propri familiari e riceve sullo smartphone la notifica di una nuova email o messaggio del capo, che chiede di controllare una pratica o di preparare con urgenza una presentazione per il giorno seguente.

