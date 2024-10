Per i milioni di euro di danni catastrofali la soluzione migliore viene dalle coperture assicurative (Di sabato 12 ottobre 2024) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci nel corso della recente Conferenza internazionale a lato del G7 a presidenza italiana: “Disaster risk financing the role of insurrance for new public-private partnership” organizzata a Roma dall’ANIA ha dichiarato: “E’ finito il tempo in cui lo Stato poteva intervenire ed erogare risorse per tutti e per sempre. La prevenzione non può essere solo a carico delle istituzioni, ma di ciascun cittadino che deve essere consapevole e adeguare ogni iniziativa per ridurre l’esposizione del rischio propria e dei propri beni”, assicurando che: “prima o poi arriveranno all’obbligo di sottoscrivere una polizza contro i rischi naturali”. Secoloditalia.it - Per i milioni di euro di danni catastrofali la soluzione migliore viene dalle coperture assicurative Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Il Ministro per la protezione civile e per le politiche del mare, Nello Musumeci nel corso della recente Conferenza internazionale a lato del G7 a presidenza italiana: “Disaster risk financing the role of insurrance for new public-private partnership” organizzata a Roma dall’ANIA ha dichiarato: “E’ finito il tempo in cui lo Stato poteva intervenire ed erogare risorse per tutti e per sempre. La prevenzione non può essere solo a carico delle istituzioni, ma di ciascun cittadino che deve essere consapevole e adeguare ogni iniziativa per ridurre l’esposizione del rischio propria e dei propri beni”, assicurando che: “prima o poi arriveranno all’obbligo di sottoscrivere una polizza contro i rischi naturali”.

