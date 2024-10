Next Generation Fest: tra speech e interviste, la grande giornata con youtuber e volti tv. Diretta (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Una maratona di 13 ore tra speech, interviste e performance live con la partecipazione di 60 ospiti e migliaia di giovani. La terza edizione del Next Generation Fest è in corso al Teatro del Maggio superando ogni aspettativa e i numeri degli anni scorsi. Qui sopra la Diretta video. Tre sessioni (9.30-13 / 15-19.30 / 20.30-23) dense di parole e contenuti per valorizzare il protagonismo e l’impegno delle giovani generazioni come costruttori di comunità. In serata giungerà anche un grande e profondo messaggio contro i femminicidi e la violenza sulle donne. Il giovane pubblico del Teatro del Maggio di Firenze accoglie anche Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane vittima di femminicidio nel novembre dello scorso anno. Lanazione.it - Next Generation Fest: tra speech e interviste, la grande giornata con youtuber e volti tv. Diretta Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Firenze, 12 ottobre 2024 – Una maratona di 13 ore trae performance live con la partecipazione di 60 ospiti e migliaia di giovani. La terza edizione delè in corso al Teatro del Maggio superando ogni aspettativa e i numeri degli anni scorsi. Qui sopra lavideo. Tre sessioni (9.30-13 / 15-19.30 / 20.30-23) dense di parole e contenuti per valorizzare il protagonismo e l’impegno delle giovani generazioni come costruttori di comunità. In serata giungerà anche une profondo messaggio contro i femminicidi e la violenza sulle donne. Il giovane pubblico del Teatro del Maggio di Firenze accoglie anche Gino Cecchettin, padre di Giulia, la giovane vittima di femminicidio nel novembre dello scorso anno.

