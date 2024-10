Nell’ambito del “Lord Byron”. Premi a Paganini e Beverini (Di sabato 12 ottobre 2024) Nell’ambito del Premio internazionale ‘Lord Byron Porto Venere Golfo dei poeti’, giunto alla sesta edizione – che vedrà il suo epilogo domani pomeriggio – sono stati assegnati, dal Comune di Porto Venere, anche il Premio Porto Venere e il Premio Cultura Arte e Spettacolo. I riconoscimenti vanno, ogni anno, a personalità di livello nazionale e internazionale, che si siano distinte negli ambiti della Cultura e della Comunicazione. Per la comunicazione, è stato scelto Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, conduttore e opinionista; spezzino, si è formato accanto a storici giornalisti che lo hanno portato a raggiungere i massimi livelli professionali. Lanazione.it - Nell’ambito del “Lord Byron”. Premi a Paganini e Beverini Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di sabato 12 ottobre 2024)delo internazionale ‘Porto Venere Golfo dei poeti’, giunto alla sesta edizione – che vedrà il suo epilogo domani pomeriggio – sono stati assegnati, dal Comune di Porto Venere, anche ilo Porto Venere e ilo Cultura Arte e Spettacolo. I riconoscimenti vanno, ogni anno, a personalità di livello nazionale e internazionale, che si siano distinte negli ambiti della Cultura e della Comunicazione. Per la comunicazione, è stato scelto Paolo, giornalista di Rai Sport, conduttore e opinionista; spezzino, si è formato accanto a storici giornalisti che lo hanno portato a raggiungere i massimi livelli professionali.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Un raccattapalle si prende il premio di migliore in campo in Porto-Braga : cosa è successo - Un giovane raccattapalle si è portato a casa il premio di MVP di Porto-Braga, cedutogli a fine partita da Nico Gonzalez, che era stato nominato migliore in campo. Il ragazzo è stato decisivo per la vittoria del Porto ed anche il club lusitano lo ha celebrato sui social.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Premio Strega Poesia : la cinquina finalista tra memoria - identità e rapporto con la natura - . Nato con l’obiettivo di diffondere la scrittura poetica, il Premio Strega Poesia giunge quest’anno alla seconda edizione e propone, come di consueto, cinque libri finalisti: Gian Maria Annovi con Discomparse (Aragno), Daniela Attanasio con Vivi al mondo (Vallecchi), Roberto Cescon con Natura (Stampa 2009), Stefano Dal Bianco con Paradiso (Garzanti) e Giovanna Frene con Eredità ed Estinzione ... (Iodonna.it)

Europei di moto d’acqua : la bergamasca Nicole Cadei terza al Gran Premio di Portogallo - Le gare si sono tenute lungo il Mira, proprio alle spalle delle onde spettacolari dell’Oceano Atlantico, in cui il fiume sfocia. Ed è stato un anno tutto da incorniciare, questo per la sedicenne atleta bergamasca, che l’ha vista dapprima conquistare il bronzo nel Mondiale e poi il titolo di Campionessa italiana nella categoria GP4 Novice. (Bergamonews.it)