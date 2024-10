Napoli, Meret verso il rinnovo ma si guarda al futuro: spunta l’idea Vicario (Di sabato 12 ottobre 2024) Il Napoli sembra avere le idee chiare per il ruolo di portiere. Antonio Conte e il suo staff sono soddisfatti delle prestazioni di Alex Meret, tanto che si parla di un possibile prolungamento del contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. Anche Elia Caprile, quando chiamato in causa, ha dimostrato di essere affidabile, confermando L'articolo Napoli, Meret verso il rinnovo ma si guarda al futuro: spunta l’idea Vicario Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ilsembra avere le idee chiare per il ruolo di portiere. Antonio Conte e il suo staff sono soddisfatti delle prestazioni di Alex, tanto che si parla di un possibile prolungamento del contratto con il club di Aurelio De Laurentiis. Anche Elia Caprile, quando chiamato in causa, ha dimostrato di essere affidabile, confermando L'articoloilma sial

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Infortunio Meret - il Napoli è sicuro : la decisione è presa - Alex Meret ha molta voglia di tornare a respirare l’aria dell’erba dello stadio, anche perché prima di essere costretto al cambio veniva da un periodo di forma smagliante. itNella giornata di leri gli azzurri hanno svolto un allenamento congiunto con la Juve Stabia, ecco quanto riportato dall’edizione odierna di Repubblica: Belle doppiette con cui Lukaku e Neres hanno confermato il loro ... (Spazionapoli.it)

Meret in pieno recupero - ma potrebbe saltare Empoli-Napoli - Nonostante il portiere del Napoli Alex Meret stia ben recuperando dall’infortunio potrebbe saltare la sfida contro l’Empoli. Alex Meret potrebbe saltare la sfida di campionato … L'articolo Meret in pieno recupero, ma potrebbe saltare Empoli-Napoli proviene da ForzAzzurri.net. . (Forzazzurri.net)

Napoli : Spinazzola - Meret e le parole di Pizzi - “Al Castellani, alla ripresa, il prossimo 20 ottobre, potrebbe trovare spazio dal primo minuto Spinazzola dato che Olivera sarà l’ultimo a rientrare, anche se è ancora presto per valutazioni di formazione. Il Napoli chiude questa prima parte di campionato da capolista. Napoli, per quanto riguarda Meret… Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. (Terzotemponapoli.com)

Infortunio Meret - cosa filtra sul recupero e su Empoli-Napoli - Un problema che lo terrà fuori uso ancora per un po’ secondo le ultime notizie rilasciate da Sky Sport. Contro l’Empoli potrebbe, però, potrebbe ugualmente essere convocato e sedersi in panchina in modo da riassaporare aria di campo e atmosfera partita. In questo frangente, con Meret infortunato, Caprile è riuscito a distinguersi molto bene. (Spazionapoli.it)