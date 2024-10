Migranti, Piantedosi “Centri in Albania pronti a partire in settimana” (Di sabato 12 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “I Centri in Albania per Migranti? Contiamo di partire già la prossima settimana. Poi speriamo di non farlo” perchè ciò significherebbe “non avere bisogno” di portare Migranti in quelle “strutture. Io ci sono già stato in quella zona, ci tornerò per una ricognizione per vedere delle cose” ma “non ci saranno cerimonie o tagli del nastro” per il via a questo progetto. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo al Festival dell’ottimismo in svolgimento a Firenze. In Albania “ci sono strutture di trattenimento leggero, non sono Cpr, non c’è filo spinato, sono Centri di trattenimento leggero”, ha concluso Piantedosi. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo Unlimitednews.it - Migranti, Piantedosi “Centri in Albania pronti a partire in settimana” Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di sabato 12 ottobre 2024) FIRENZE (ITALPRESS) – “Iinper? Contiamo digià la prossima. Poi speriamo di non farlo” perchè ciò significherebbe “non avere bisogno” di portarein quelle “strutture. Io ci sono già stato in quella zona, ci tornerò per una ricognizione per vedere delle cose” ma “non ci saranno cerimonie o tagli del nastro” per il via a questo progetto. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, intervenendo al Festival dell’ottimismo in svolgimento a Firenze. In“ci sono strutture di trattenimento leggero, non sono Cpr, non c’è filo spinato, sonodi trattenimento leggero”, ha concluso. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS). Unlimited News - Notizie dal mondo

