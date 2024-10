Meteo, al via l'Ottobrata su gran parte dell'Italia: le previsioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo gli esperti ci attende una domenica ancora un po’ nuvolosa sul Nord-Ovest ma poi prevarranno le schiarite. "Arriveremo a 21 gradi a Bologna, a 23 a Roma che poi diventano 25 con l’inizio della settimana”, ha spiegato Lorenzo Tedici. Si parla, dunque, conferma l’esperto, di una “Ottobrata in arrivo, quella fase più calda e soleggiata che porta tempo valido anche al Sud con 28 gradi a Catania e 25 a Napoli" Tg24.sky.it - Meteo, al via l'Ottobrata su gran parte dell'Italia: le previsioni Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo gli esperti ci attende una domenica ancora un po’ nuvolosa sul Nord-Ovest ma poi prevarranno le schiarite. "Arriveremo a 21 gradi a Bologna, a 23 a Roma che poi diventano 25 con l’inizioa settimana”, ha spiegato Lorenzo Tedici. Si parla, dunque, conferma l’esperto, di una “in arrivo, quella fase più calda e soleggiata che porta tempo valido anche al Sud con 28 gradi a Catania e 25 a Napoli"

