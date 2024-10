Lanazione.it - Maltratta la ex, allontanato. Sequestrata la pistola carica che teneva nel comodino

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una violenta lite familiare ha costretto i carabinieri della Compagnia di Todi a intervenire. È successo nella frazione di Pantalla dove un uomo di 77 anni sottoponeva la sua ex moglie, convivente, a continue vessazioni fisiche e psicologiche senza che la stessa avesse mai trovato il coraggio di denunciarlo. La segnalazione è arrivata al Numero Unico di Emergenza 112: i militari si sono trovati di fronte a una situazione di grave tensione domestica che ha reso necessario l’attivazione del “Codice rosso“ e l’allontanamento urgente dalla casa familiare dell’anziano, deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Spoleto per l’ipotesi delittuosa dimenti in famiglia. Durante l’intervento, i carabinieri hanno effettuato una perquisizione nella camera da letto, dove hanno rinvenuto unanascosta nel cassetto del