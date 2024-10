L’ultima confessione in tv di Michele Misseri: “Ho provato a violentare Sarah ma non ci sono riuscito” (Di sabato 12 ottobre 2024) L'ultima versione di Michele Misseri, zio di Sarah Scazzi: dai presunti abusi subiti dai bambino alla ricostruzione di quel 26 agosto ad Avetrana, quando sostiene di aver ucciso la nipote e di aver tentato anche di violentarla. In carcere con una condanna per omicidio ci sono la moglie e la figlia del contadino. Fanpage.it - L’ultima confessione in tv di Michele Misseri: “Ho provato a violentare Sarah ma non ci sono riuscito” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) L'ultima versione di, zio diScazzi: dai presunti abusi subiti dai bambino alla ricostruzione di quel 26 agosto ad Avetrana, quando sostiene di aver ucciso la nipote e di aver tentato anche di violentarla. In carcere con una condanna per omicidio cila moglie e la figlia del contadino.

