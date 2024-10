Oasport.it - LIVE Giro di Lombardia 2024 in DIRETTA: Pogacar fa il vuoto sulla Colma di Sormano, tre inseguitori a oltre un minuto

Leggi tutta la notizia su Oasport.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.59 Siamo a 40 km dall’arrivo. 15.58 All’inizio della discesa prova a fare la differenza subito Evenepoel per staccare Mas e Van Eetvelt. 15.57 Scollinamento per Tadejche si lancia in discesa con un vantaggio di 1’10” sugli. 15.55 Unil vantaggio di, nel frattempo attacca Sivakov che stacca gli altri compagni all’inseguimento. 15.54 Ultimo chilometro di salita da affrontare per. 15.52 Evenepoel sta litigando con i suoi compagni nell’azione, invita gli altri a tirare e si sbraccia, non un grande atteggiamento come al solito. 15.51 Ricapitoliamo quindi la situazione: al comando Tadejcon un vantaggio di 45 secondi sul terzetto composto da Van Eetvelt, Mas ed Evenepoel, a 1’25” da Sivakov, Ciccone, Storer, Gaudu, Adrià e Pellizzari, a 1’40” da Meurisse, Izagirre, Arensman e Mollema. 15.