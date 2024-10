LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa sfida in finale le britanniche (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Come seguire la finale tra Luna Rossa e Athena in tv/streaming 15:28 Dopo una lunga cavalcata il team italiano e quello britannico si affrontano nell’unico match race che assegnerà il trofeo, proprio come avvenuto nella competizione Youth. Leggermente favorite le ragazze di Athena Pathway, uscite vincenti dal girone di semifinale e parse maggiormente costanti, ma le azzurre hanno dimostrato di poter battere chiunque vincendo 5 regate tra girone preliminare e semifinali. 15:25 Buon pomeriggio e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta del match race di finale dell’America’s Cup femminile tra Luna Rossa ed Athena Pathway. Tra poco più di 20 minuti il via della regata. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale dell’America’s Cup femminile. Luna Rossa e Athena Pathway si confronteranno per giocarsi l’ambito trofeo. Oasport.it - LIVE America’s Cup femminile 2024 in DIRETTA: Luna Rossa sfida in finale le britanniche Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACome seguire latrae Athena in tv/streaming 15:28 Dopo una lunga cavalcata il team italiano e quello britannico si affrontano nell’unico match race che assegnerà il trofeo, proprio come avvenuto nella competizione Youth. Leggermente favorite le ragazze di Athena Pathway, uscite vincenti dal girone di semie parse maggiormente costanti, ma le azzurre hanno dimostrato di poter battere chiunque vincendo 5 regate tra girone preliminare e semifinali. 15:25 Buon pomeriggio e ben ritrovati nellascritta del match race didell’Cuptraed Athena Pathway. Tra poco più di 20 minuti il via della regata. Buongiorno e bentrovati alladelladell’Cupe Athena Pathway si confronteranno per giocarsi l’ambito trofeo.

